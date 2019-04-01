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01.04.2019, 01:10

Штаб Зеленского оценил ход выборов: Хорошо

Штаб Зеленского оценил ход выборов: Хорошо - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Юристы Зеленского отмечали нарушения в ходе избирательного процесса, но считают, что ход выборов был хорошим

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Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского в целом оценивает работу комиссий и ход выборов на “хорошо”. Об этом на брифинге сообщил главный юрист щтаба Вадим Галайчук, передает корреспондент LIGA.net.

Он рассказал, что юристы Зеленского разделили все сообщения о нарушениях на выборах на две категории. Первая - технические, которые не имели влияния на процесс свыборов. Вторая группа нарушений, на которые они реагируют - это выдача бюллетеней без паспорта, по два бюллетеня в руки.

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Параллельный подсчет голосов в штабе еще идет. Как говорит координатор его команды Александр Корниенко, в Днепропетровской области - максимальная поддержка избирателей.момент

На данный момент ЦИК обработал 4,6% протоколов. По подсчетам лидирует Зеленский - у него 28,78%. На втором месте действующий президент Петр Порошенко с 17,16% голосов избирателей. Замыкает тройку лидеров лидер Батькивщины Юлия Тимошенко - 14,79%

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Теги: Владимир Зеленский, выборы
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