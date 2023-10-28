Шторм в Киеве: двое погибших, пострадавшие и разрушение
В результате дождя и шторма в Киеве погибли два человека, трое травмированы, есть разрушение и повреждение из-за падения деревьев. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"В результате дерева один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один получил тяжелую травму позвоночника", – писала КГВА ранее.
Городской голова Киева сообщил, что двое погибших – мужчины в возрасте 65 и 35 лет.
Были повреждены: один жилой дом, три киоска, четыре авто, пишет ведомство.
Зафиксировано восемь случаев падения деревьев на проезжую часть, одно дерево упало на трамвайные пути, отмечает КГВА.
"Напоминаем, в Киеве в ближайшее время с содержанием до конца дня 28 октября порывы ветра 25-28 м/c (І уровень опасности)", – говорится в сообщении.
Правила безопасности, которые рекомендуется придерживаться Национальная полиция:
→ старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
→ держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;
→ не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
→ плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
→ Уберите с балконов и лоджий не закрепленные предметы, которые могут упасть на улицу.
Фото последствий шторма от КГВА:
- 28 октября в Киеве и Киевской области объявили о штормовом предупреждении .
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