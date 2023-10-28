Шторм у Києві: двоє загиблих, постраждалі та руйнування

Унаслідок дощу та шторму в Києві загинуло двоє людей, троє травмовані, є руйнування і пошкодження через падіння дерев. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"Внаслідок дерева одна людина отримала травми, несумісні з життям. Ще одна отримала важку травму хребта", – писала КМВА раніше.

Міський голова Києва повідомив, що двоє загиблих – чоловіки віком 65 і 35 років.

Було пошкоджено: один житловий будинок, три кіоски, чотири авто, пише відомство.

Зафіксовано вісім випадків падіння дерев на проїжджу частину, одне дерево впало на трамвайні колії, зазначає КМВА.

"Нагадуємо, в м. Києві найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру 25-28 м/c (І рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

Правила безпеки, яких рекомендує дотримуватися Національна поліція:

→ намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;



→ тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;



→ не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;



→ щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;



→ приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Фото наслідків шторму від КМВА:

28 жовтня у Києві та Київській області оголосили про штормове попередження.

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