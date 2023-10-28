Шторм у Києві: двоє загиблих, постраждалі та руйнування
Унаслідок дощу та шторму в Києві загинуло двоє людей, троє травмовані, є руйнування і пошкодження через падіння дерев. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Внаслідок дерева одна людина отримала травми, несумісні з життям. Ще одна отримала важку травму хребта", – писала КМВА раніше.
Міський голова Києва повідомив, що двоє загиблих – чоловіки віком 65 і 35 років.
Було пошкоджено: один житловий будинок, три кіоски, чотири авто, пише відомство.
Зафіксовано вісім випадків падіння дерев на проїжджу частину, одне дерево впало на трамвайні колії, зазначає КМВА.
"Нагадуємо, в м. Києві найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру 25-28 м/c (І рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.
Правила безпеки, яких рекомендує дотримуватися Національна поліція:
→ намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;
→ тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;
→ не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
→ щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
→ приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Фото наслідків шторму від КМВА:
- 28 жовтня у Києві та Київській області оголосили про штормове попередження.
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