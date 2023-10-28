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У Києві та області оголосили штормове попередження

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 10:35
У Києві та області оголосили штормове попередження - Фото
Київ (Фото: Unsplash)

У Києві та Київській області оголосили про штормове попередження. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру 25 метрів на секунду. ІІ рівень небезпечності, помаранчевий", – пише відомство.

За шкалою Бофорта, вітер з такою швидкістю оцінюється у 10 з 12 балів – як сильний шторм. При ньому можливі значні руйнування, а дерева можуть вириватися з корінням.

Інфографіка: Укргідрометцентр

Київська міська військова адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр пише, що пориви у столиці сягатимуть 17-22 м/с – це І рівень небезпеки, шторм.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Тож просимо бути уважними та обережними під час перебування на вулиці!", – йдеться у повідомленні.

КМВА закликала містян триматися якомога далі від ліній електропередач, не паркувати автівки у місцях, де може впасти щось важке.

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Артем Джеріпа
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