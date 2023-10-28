UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 10:35
В Киеве и области объявили штормовое предупреждение - Фото
Киев (Фото: Unsplash)

В Киеве и Киевской области объявили о штормовом предупреждении. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

"В ближайший час с содержанием до конца дня 28 октября порывы ветра 25 метров в секунду. ІІ уровень опасности, оранжевый", – пишет ведомство.

По шкале Бофорта, ветер с такой скоростью оценивается в 10 из 12 баллов – как сильный шторм. При нем возможны значительные разрушения, а деревья могут вырываться с корнями.

Инфографика: Укргидрометцентр

Киевская городская военная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр пишет, что порывы в столице будут достигать 17-22 м/с – это І уровень опасности, шторм.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Так что просим быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице!", – говорится в сообщении.

КГВА призвала горожан держаться подальше от линий электропередач, не парковать автомобили в местах, где может упасть что-то тяжелое.

Читайте также: На Закарпатье произошло землетрясение – видео, карта

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киевпогодакиевская областьшторм

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 