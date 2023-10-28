В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

В Киеве и Киевской области объявили о штормовом предупреждении. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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"В ближайший час с содержанием до конца дня 28 октября порывы ветра 25 метров в секунду. ІІ уровень опасности, оранжевый", – пишет ведомство.

По шкале Бофорта, ветер с такой скоростью оценивается в 10 из 12 баллов – как сильный шторм. При нем возможны значительные разрушения, а деревья могут вырываться с корнями.

Киевская городская военная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр пишет, что порывы в столице будут достигать 17-22 м/с – это І уровень опасности, шторм.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Так что просим быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице!", – говорится в сообщении.

КГВА призвала горожан держаться подальше от линий электропередач, не парковать автомобили в местах, где может упасть что-то тяжелое.

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