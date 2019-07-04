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04.07.2019, 12:09

Шуфрич "забыл" указать в декларации недвижимость на 14 млн – НАПК

Шуфрич "забыл" указать в декларации недвижимость на 14 млн – НАПК - Фото
Нестор Шуфрич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп не указал стоимость двух земельных участков, двух жилых домов и пяти квартир. Информация передана в НАБУ

Нардеп Нестор Шуфрич в декларации за 2015 год не указал стоимость ряда объектов недвижимости на сумму почти 14,3 млн грн. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Он не указал стоимость двух земельных участков, двух жилых домов и пяти квартир. Информация о еще одном участке отсутствует в декларации.

"Общая сумма установленных недостоверных ведомостей в декларации народного депутата за 2015 год составляет почти 14,3 млн грн", - сообщает НАПК.

Информацию об этом ведомство передало в Национальное антикоррупционное бюро.

Как сообщалось ранее, Шуфрич не указал в деклации за 2017-й год стоимость двух арендованных автомобилей, хотя она присутствовала в договорах аренды, а следовательно, была известна депутату.

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Теги: напк, нестор шуфрич
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