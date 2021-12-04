Шустер подтвердил – Ахметов был на его дне рождения в Вильнюсе

Телеведущий Савик Шустер подтвердил, что на его дне рождения в Литве присутствовал бизнесмен Ринат Ахметов, но политические вопросы, по его словам, в Вильнюсе не обсуждались. Об этом он сказал в эфире своей программы Свобода слова с Савиком Шустером.

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Несколько дней назад Украинская правда опубликовала расследование, в котором говорилось, что Ахметов мог быть одним из гостей на дне рождения Шустера в Литве, и там якобы могли заключаться какие-либо политические договоренности по поводу будущих выборов.

Во время вчерашнего эфира журналист Юрий Бутусов напомнил Шустеру о заявлении президента Владимира Зеленского, что в стране якобы готовится госпереворот при участии Ахметова. На фоне этого Бутусов спросил у Шустера, был ли в Вильнюсе Ахметов, и обсуждался ли там госпереворот.

"Прилетел человек, поздравил – ну и все. Какой госпереворот? Кто говорил о политике? Я со своими детьми буду обсуждать это, или с кем?" – спросил Шустер.

Он также назвал подобные предположения "чистой манипуляцией" и сообщил, что обратился в полицию по поводу журналистского расследования и съемки, которая велась на мероприятии.

22 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото в компании экс-премьера Владимира Гройсмана, доктора Евгения Комаровского, журналистов Дмитрия Гордона и Савика Шустера, а также генпродюсера программы Шустера Павла Елизарова. На фото политики и сотрудники СМИ позировали со средневековыми мечами, секирами и щитами. При этом Аваков, намекавший ранее на планы создания некоего альянса с другими политиками, написал: "Да-да, это именно то, о чем вы подумали".

Как выяснилось, такая компания собралась в Вильнюсе на день рождения Шустера.

1 декабря УП опубликовала расследование "Однажды в Вильнюсе".

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Оксана Житнюк

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