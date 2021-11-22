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Средневековый сюр. Аваков интригует фото с Гордоном, Гройсманом, Комаровским и Шустером

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 12:45
Средневековый сюр. Аваков интригует фото с Гордоном, Гройсманом, Комаровским и Шустером - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал фото в компании экс-премьера Владимира Гройсмана, доктора Евгения Комаровского, журналистов Дмитрия Гордона и Савика Шустера, а также генпродюсера программы Шустера Павла Елизарова. На фото политики и сотрудники СМИ позируют со средневековыми мечами, секирами и щитами.

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Экс-глава МВД не уточнил, по какому поводу, где и зачем собралась такая компания, и что их объединяет.

При этом бывший министр, намекавший ранее на планы создания некоего альянса с другими политиками, заинтриговал подписью: "Да-да, это именно то, о чем вы подумали".

LIGA.net обратилась за комментарием к Авакову, в том числе с просьбой разъяснить, о чем читатели его блога могли подумать.

Средневековый сюр. Аваков интригует фото с Гордоном, Гройсманом, Комаровским и Шустером
Средневековый сюр. Аваков интригует фото с Гордоном, Гройсманом, Комаровским и Шустером

Также на встрече была супруга Дмитрия Гордона - журналистка Алеся Бацман. Она тоже поделилась фото в Instagram.

Средневековый сюр. Аваков интригует фото с Гордоном, Гройсманом, Комаровским и Шустером

В комментарии LIGA.net пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук сказал, что не в курсе происходящего на фото, и не знает, что это была за встреча. Также он не стал комментировать интригующую подпись Авакова к снимку, сказав, что с этим вопросом следует обращаться к автору публикации.

  • 13 июля 2021 года Аваков подал в отставку с должности министра внутренних дел. Он возглавлял МВД почти семь с половиной лет. 
  • 4 ноября Аваков заявил в интервью, что хочет "сделать баланс" в украинской политике и перечислил ряд персоналий, которые, по его мнению, могли бы объединиться. Он говорил о Владимире Гройсмане, Арсении Яценюке, Олеге Ляшко, Игоре Смешко и других политиках.
  • Позже в интервью УП Аваков подтвердил, что продолжит заниматься политикой, но не будет уделять внимание "проектам, не собственной партии или партии быстрорастущего Разумкова или Гройсмана": "Я хочу заниматься тем, чтобы все эти здоровые политики научились находить общий язык".

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Оксана Житнюк
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владимир гройсман арсен аваков Дмитрий Гордон Евгений Комаровский Савик Шустер
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