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Шварценеггер: Трамп не станет президентом еще раз. Байдену просто будет легче выиграть

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 12:19
Шварценеггер: Трамп не станет президентом еще раз. Байдену просто будет легче выиграть - Фото
Арнольд Шварценеггер (Фото: EPA)

Бывший губернатор Калифорнии, республиканец и известный актер Арнольд Шварценеггер заявил, что 45-й президент США Дональд Трамп не сможет выиграть выборы еще раз. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он тем, что Трамп является потенциальным кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, Шварценеггер сказал: "Абсолютно нет".

Он отметил, что не верит в избрание Трампа второй раз. 

"Будучи лидером одной партии и позволяя им копать эту яму все глубже и глубже, демократам будет легче победить", — сказал Шварценеггер.

Политик заявил, что "грустно видеть", как Республиканская партия не смогла придумать "новый талант, с новым лицом – умного, интеллигентного человека, который может вести эту страну по-республикански".

  • В январе 2021 года Шварценеггер раскритиковал захват Капитолия, осудил Трампа и сравнил произошедшее с нацистскими погромами еврейских кварталов. 
  • После начала большой войны РФ против Украины он записал видеобращение к российским военным, в котором рассказал о его давних связях с Россией и о своем отце, который был солдатом вермахта и после блокады Ленинграда остался духовно и физически сломленным человеком на всю жизнь.

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Дмитро Гриниченко
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