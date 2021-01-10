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Штурм Капитолия. Шварценеггер осудил Трампа и назвал республиканцев "бесхребетными": видео

10.01.2021, 20:35
Штурм Капитолия. Шварценеггер осудил Трампа и назвал республиканцев
Арнольд Шварценеггер (фото - Анатолий Мальцев_ЕРА)

Американский актер, бизнесмен, 38-й губернатор штата Калифорния и убежденный республиканец Арнольд Шварценеггер раскритиковал захват Капитолия, осудил действующего президента США Дональда Трампа и сравнил произошедшее с нацистскими погромами еврейских кварталов. Видео с заявлением он выложил на канале в Youtube.

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В обращении он назвал бунт в Вашингтоне подобием Хрустальной ночи – когда в ноябре 1938 года в нацистской Германии прошли массовые погромы кварталов, где жили евреи. Точно так же как фашисты разрушили еврейские дома, предприятия и синагоги, здесь, в Америке, случился "день разбитого стекла", отметил Шварценеггер.

"Но толпа не просто разбила окна Капитолия, а разрушила идеи, которые мы считали как само собой разумеющееся. И они не просто выломали двери, а попрали сами принципы, на которых стояла наша страна", – заявил экс-губернатор.

По словам Шварценеггера, Трамп пытался отменить результаты справедливых выборов и добивался переворота, вводя людей в заблуждение. Действующий президент является неудачным лидером и скоро потеряет свою актуальность, заявил актер.

Осудил Шварценеггер и своих коллег по партии – республиканцев. "Некоторые члены моей партии из-за собственной бесхребетности никогда не увидят своих имен в истории, я гарантирую это", – отметил он.

В заключение бывший губернатор предложил избранному президенту США Джо Байдену свою поддержку и заявил, что верит, что "как бы мы не были потрясены событиями последних дней, мы станем сильнее, потому что теперь мы понимаем, что можем потерять".

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Дарья Мостовая
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