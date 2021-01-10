Штурм Капитолия. Шварценеггер осудил Трампа и назвал республиканцев "бесхребетными": видео
Американский актер, бизнесмен, 38-й губернатор штата Калифорния и убежденный республиканец Арнольд Шварценеггер раскритиковал захват Капитолия, осудил действующего президента США Дональда Трампа и сравнил произошедшее с нацистскими погромами еврейских кварталов. Видео с заявлением он выложил на канале в Youtube.
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В обращении он назвал бунт в Вашингтоне подобием Хрустальной ночи – когда в ноябре 1938 года в нацистской Германии прошли массовые погромы кварталов, где жили евреи. Точно так же как фашисты разрушили еврейские дома, предприятия и синагоги, здесь, в Америке, случился "день разбитого стекла", отметил Шварценеггер.
"Но толпа не просто разбила окна Капитолия, а разрушила идеи, которые мы считали как само собой разумеющееся. И они не просто выломали двери, а попрали сами принципы, на которых стояла наша страна", – заявил экс-губернатор.
По словам Шварценеггера, Трамп пытался отменить результаты справедливых выборов и добивался переворота, вводя людей в заблуждение. Действующий президент является неудачным лидером и скоро потеряет свою актуальность, заявил актер.
Осудил Шварценеггер и своих коллег по партии – республиканцев. "Некоторые члены моей партии из-за собственной бесхребетности никогда не увидят своих имен в истории, я гарантирую это", – отметил он.
В заключение бывший губернатор предложил избранному президенту США Джо Байдену свою поддержку и заявил, что верит, что "как бы мы не были потрясены событиями последних дней, мы станем сильнее, потому что теперь мы понимаем, что можем потерять".
- 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час, а Трамп призвал сторонников к спокойствию.
- В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы.
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