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New York Times рассказала о женщине, которую застрелил полицейский при штурме Капитолия

08.01.2021, 23:03
New York Times рассказала о женщине, которую застрелил полицейский при штурме Капитолия - Фото
Эшли Бэббит (фото - whereisthebuzz.com)

35-летняя женщина, убитая в ходе штурма Капитолия в Вашингтоне, 14 лет отслужила в ВВС США, после чего купила компанию по поставкам бассейнов и занялась крайне правой политикой. Об этом сообщает The New York Times.

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"Вперед! Вперед!" – кричит она, и двое мужчин поднимают ее к разбитому стеклу двери. Когда женщина появляется в проеме, офицер полиции Капитолия в штатском стреляет, и она падает обратно в толпу. 

Эшли Бэббит отслужила 14 лет в армии, приняв участие в двух военных кампаниях — в Ираке и Афганистане. Она ушла из ВВС в качестве старшего летчика относительно невысокого ранга в 2016 году, за несколько лет до того, как получила бы право на пенсию и другие льготы.

Еще в армии она первый раз вышла замуж. После отставки брак был расторгнут. Она вышла замуж повторно за Аарона Бэббита. Причем в 2016 году его бывшая девушка обратилась в суд, потребовав, чтобы тот запретил Эшли Бэббит приближаться к ней, так как она трижды врезалась в ее автомобиль.

После этого пара переехала из Сан Диего в Калифорнию, где купила небольшую компанию по продаже бассейнов.

Как говорит муж Бэббит, именно тогда она увлеклась политикой и начать выражать свои взгляды в соцсетях. Ее аккаунты сплошь состояли из прославлений президента Дональда Трампа, теории заговора QAnon, а также из тирад против иммиграции, наркотиков и лидеров демократов в Калифорнии.

Справка. QAnon – распространенная в США теория заговора, согласно которой Трамп якобы собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

Перед событиями в Вашингтоне она ретвитнула пост с анонсом жестокого восстания, которое приведет ко второй инаугурации Трампа. "Ничто нас не остановит. Они могут пытаться что-то предпринять, но шторм уже здесь, и он опуститься на Вашингтон менее чем через 24 часа…. от тьмы к свету!", – написала она в Twitter за день до смерти.

Муж американки сказал, что отправил ей сообщение примерно за 30 минут до выстрела, и она так и не ответила.

"Моей сестре было 35, и она прослужила 14 лет... Если вы знаете, что большую часть своей жизни отдали своей стране, и если вас не слушают, то эту пилюлю трудно проглотить. Вот почему она была расстроена", – сказал брат женщины. "Проблемы, из-за которых она сходила с ума, – это то, от чего мы все сходим с ума", – добавил он.

Вадим Ребрина
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