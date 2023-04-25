Швеция высылает пять российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в интервью SVT Nyheter.

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"Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства было предложено покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", – сообщил глава МИД Швеции.

14 апреля правительство Норвегии объявило персонами нон грата 15 сотрудников посольства России, дипломаты оказались членами российской разведки.

22 апреля МИД РФ заявил, что якобы Германия приняла решение о "массовой" высылке российских дипломатов.

Наталія Медведєва

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