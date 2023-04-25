Швеция высылает пять российских дипломатов
25.04.2023, 16:29
Фото: depositphotos.com
Швеция высылает пять российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в интервью SVT Nyheter.
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"Швеция сегодня вызвала посла России Виктора Татаринцева и сообщила ему, что пяти сотрудникам посольства было предложено покинуть страну, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", – сообщил глава МИД Швеции.
- 14 апреля правительство Норвегии объявило персонами нон грата 15 сотрудников посольства России, дипломаты оказались членами российской разведки.
- 22 апреля МИД РФ заявил, что якобы Германия приняла решение о "массовой" высылке российских дипломатов.
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