РФ обвинила Германию в "массовой" высылке своих дипломатов и уже готовит ответные меры
МИД РФ заявил, что якобы Германия приняла решение о "массовой" высылке российских дипломатов. Там уже объявили об ответной высылке сотрудников немецкого посольства. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. Немецкое издание Die Welt сообщает, что МИД Германии не подтвердил и не опроверг информацию о депортации российских дипломатов.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила о новых "враждебных действиях" Германии против России. Она обвинила немецкую сторону в том, что она якобы распространила информацию о высылке российских дипломатов посредством СМИ, хотя ранее якобы заявляла о "нежелании афишировать этот сюжет".
ТАСС сообщает, что из Москвы будут высланы более 20 немецких дипломатических сотрудников.
В МИД ФРГ журналистам Die Welt не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. "Приняли к сведению заявление официального представителя МИД России", — говорится в сообщении немецкого ведомства. Там также сообщили, что в последние недели стороны контактировали "по вопросам кадрового обеспечения соответствующих зарубежных представительств".
На сайте МИД Германии никакой информации о скандале нет.
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