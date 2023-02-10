Швейцария не разрешила Испании поставить Украине швейцарские зенитные орудия

Швейцарское правительство отклонило запрос Испании на реэкспорт в Украину двух зенитных орудий, произведенных в Швейцарии, сославшись на закон страны о военных материалах. Об этом CNN сообщили в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

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"Именно по той же причине мы отклонили аналогичные запросы Дании и Германии в прошлом году", — сказал представитель SECO Фабиан Майенфиш.

В Швейцарии действует строгий федеральный закон, регулирующий реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия и других военных материалов. Парламент страны рассматривает законопроект, представленный 3 февраля, с целью ослабления этого ограничения.

Телеканал обращает внимание, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария нарушила свой нейтралитет и присоединилась к санкциям Европейского Союза против России, сославшись на "чрезвычайную ситуацию".

2 февраля Партия либералов FDP (одна из крупнейших в Швейцарии) подала правительству предложение разрешить реэкспорт оружия в страны с демократическими ценностями, подобными швейцарским.

Reuters пишет, что в Швейцарии все сильнее начали раздаваться голоса к изменениям в политике нейтралитета, которые позволили бы поставлять Украине оружие и боеприпасы, изготовленные Швейцарией.

Вадим Ребрина

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