UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швейцария приближается к отмене запрета на реэкспорт оружия в Украину – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 22:39
Швейцария приближается к отмене запрета на реэкспорт оружия в Украину – Reuters - Фото
Фото: depositphotos.com

В Швейцарии все сильнее начали раздаваться голоса к изменениям в политике нейтралитета, которые позволили бы поставлять Украине оружие и боеприпасы, изготовленные Швейцарией. Об этом пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира", – сказал агентству Тьерри Буркарт, лидер Партии либералов FDP (одна из крупнейших в Швейцарии), которая подала предложение правительству разрешить реэкспорт оружия в страны с демократическими ценностями, подобными швейцарским.

"У нас не должно быть вето на то, чтобы запрещать другим помогать Украине. Если мы делаем это, то поддерживаем Россию, а не придерживаемся нейтральной позиции", – сказал он.

Издание пишет, что подобного мнения придерживаются швейцарские социал-демократы и зеленые либералы.

Против перемен выступают в Партии зеленых. Там говорят, что уступки в пользу Украины могут стать "скользкой дорожкой" к отмене всех ограничений, что было бы несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.

Приверженцем соблюдения нейтралитета остается также Швейцарская народная партия (SVP). Ее представители считают соответствующий закон основой мира и процветания страны, но некоторые из них отмечают: сложившаяся вокруг запрета ситуация негативно влияет на оружейную отрасль Швейцарии.

Соцопрос Sotomo, опубликованный в воскресенье, показал, что 55% респондентов в Швейцарии выступают за разрешение на реэкспорт оружия в Украину. Если бы этот вопрос задали до войны, то ответ, вероятно, был бы меньше 25%, заявили организаторы опроса.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Швейцария военная помощь оружия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 