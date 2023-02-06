Швейцария приближается к отмене запрета на реэкспорт оружия в Украину – Reuters
В Швейцарии все сильнее начали раздаваться голоса к изменениям в политике нейтралитета, которые позволили бы поставлять Украине оружие и боеприпасы, изготовленные Швейцарией. Об этом пишет Reuters.
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"Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира", – сказал агентству Тьерри Буркарт, лидер Партии либералов FDP (одна из крупнейших в Швейцарии), которая подала предложение правительству разрешить реэкспорт оружия в страны с демократическими ценностями, подобными швейцарским.
"У нас не должно быть вето на то, чтобы запрещать другим помогать Украине. Если мы делаем это, то поддерживаем Россию, а не придерживаемся нейтральной позиции", – сказал он.
Издание пишет, что подобного мнения придерживаются швейцарские социал-демократы и зеленые либералы.
Против перемен выступают в Партии зеленых. Там говорят, что уступки в пользу Украины могут стать "скользкой дорожкой" к отмене всех ограничений, что было бы несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.
Приверженцем соблюдения нейтралитета остается также Швейцарская народная партия (SVP). Ее представители считают соответствующий закон основой мира и процветания страны, но некоторые из них отмечают: сложившаяся вокруг запрета ситуация негативно влияет на оружейную отрасль Швейцарии.
Соцопрос Sotomo, опубликованный в воскресенье, показал, что 55% респондентов в Швейцарии выступают за разрешение на реэкспорт оружия в Украину. Если бы этот вопрос задали до войны, то ответ, вероятно, был бы меньше 25%, заявили организаторы опроса.
- Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов в зенитки Gepard.
- 11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.
- 24 января сообщалось, что Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.
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