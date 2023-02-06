Швейцария приближается к отмене запрета на реэкспорт оружия в Украину – Reuters

В Швейцарии все сильнее начали раздаваться голоса к изменениям в политике нейтралитета, которые позволили бы поставлять Украине оружие и боеприпасы, изготовленные Швейцарией. Об этом пишет Reuters.

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"Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира", – сказал агентству Тьерри Буркарт, лидер Партии либералов FDP (одна из крупнейших в Швейцарии), которая подала предложение правительству разрешить реэкспорт оружия в страны с демократическими ценностями, подобными швейцарским.

"У нас не должно быть вето на то, чтобы запрещать другим помогать Украине. Если мы делаем это, то поддерживаем Россию, а не придерживаемся нейтральной позиции", – сказал он.

Издание пишет, что подобного мнения придерживаются швейцарские социал-демократы и зеленые либералы.

Против перемен выступают в Партии зеленых. Там говорят, что уступки в пользу Украины могут стать "скользкой дорожкой" к отмене всех ограничений, что было бы несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.

Приверженцем соблюдения нейтралитета остается также Швейцарская народная партия (SVP). Ее представители считают соответствующий закон основой мира и процветания страны, но некоторые из них отмечают: сложившаяся вокруг запрета ситуация негативно влияет на оружейную отрасль Швейцарии.

Соцопрос Sotomo, опубликованный в воскресенье, показал, что 55% респондентов в Швейцарии выступают за разрешение на реэкспорт оружия в Украину. Если бы этот вопрос задали до войны, то ответ, вероятно, был бы меньше 25%, заявили организаторы опроса.

Ранее Швейцария отказывалась давать разрешение на поставку Украине снарядов в зенитки Gepard.

11 января 2023 года Мадрид заявил, что Швейцария накладывает вето на некоторые виды оружия, которые Испания хотела бы поставить Украине.

24 января сообщалось, что Швейцария решила прекратить блокировать поставки вооружений Украине и разрешит европейским странам передавать Киеву оружие швейцарского производства.

Андрій Водяний

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