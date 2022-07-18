Швейцария отказала в лечении пострадавших от войны украинцев

Федеральное правительство Швейцарии отказало в лечении раненых во время военных действий украинцев, так как это нарушило бы нейтралитет страны. Об этом сообщает Swiss info.

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В мае некоторые швейцарские кантоны выразили готовность оказать помощь раненым, но противодействие со стороны правительства помешало этой инициативе.

Первоначально запрос был сделан подразделением НАТО под названием "Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия". Этот орган координирует медицинскую эвакуацию из Украины на международном уровне.

Изучением запроса занялись координированная медицинская служба Швейцарии, Федеральное управление общественного здравоохранения и Федеральный департамент иностранных дел. Три недели спустя федеральные власти отказали в приеме раненых украинцев по юридическим и практическим причинам.

Основное возражение заключалось в том, что это нарушит статус Швейцарии как нейтрального государства в соответствии с международным правом. Например, Женевская конвенция и Гаагское соглашение 1907 года требуют от нейтральных государств обеспечить, чтобы реабилитированные солдаты после выздоровления больше не принимали участие в боевых действиях, пишет швейцарское издание.

Что касается раненых мирных жителей, правительство Швейцарии считает, что отличить гражданских от солдат практически невозможно, учитывая, что многие гражданские лица в Украине берут в руки оружие, чтобы защитить свою страну.

Швейцарские чиновники, согласно сообщению, предпочитают помогать раненым, направляя гуманитарную помощь украинским больницам.

В начале июня Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Германии на передачу Украине боеприпасов для зенитных самоходных установок "Гепард", ранее полученных от Швейцарии.

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Вадим Ребрина

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