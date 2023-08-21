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Швейцария расследует неудачную попытку продать танки Leopard 1, предназначенных для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 22:25
Швейцария расследует неудачную попытку продать танки Leopard 1, предназначенных для ВСУ - Фото
Leopard 1A5 армии Бразилии на учениях, 2013 год (Фото - Wikipedia)

Швейцария намерена провести расследование в отношении государственного производителя оружия Ruag после неудачной попытки продать почти сотню танков, предназначенных для украинской армии. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.

 
По данным издания, Минобороны Швейцарии обратилось к внешним аудиторам с требованием расследовать спорную сделку с немецкой компанией Rheinmetall, которая в конечном итоге была заблокирована на том основании, что она нарушила бы статус Швейцарии как нейтральной страны.

Компания Ruag хотела продать неисправные танки Leopard 1 компании Rheinmetall, которая планировала отремонтировать их и отправить в Украину, но в июне власти Швейцарии забраковали сделку.

Также будет рассмотрена необходимость реформирования отношений между компанией и правительством Швейцарии.

  • 27 апреля 2023 года компания Ruag AG подала заявку на продажу 96 непригодных к использованию танков Leopard 1A5. Танки, которые находились на хранении в Италии, предполагалось отремонтировать в Германии, а затем передать Украине.
  • В конце июня федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оборонной компании Ruag на продажу Украине через Германию 96 танков Leopard 1A5. 

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Оксана Житнюк
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