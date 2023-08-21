Швейцария расследует неудачную попытку продать танки Leopard 1, предназначенных для ВСУ
Швейцария намерена провести расследование в отношении государственного производителя оружия Ruag после неудачной попытки продать почти сотню танков, предназначенных для украинской армии. Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства.
По данным издания, Минобороны Швейцарии обратилось к внешним аудиторам с требованием расследовать спорную сделку с немецкой компанией Rheinmetall, которая в конечном итоге была заблокирована на том основании, что она нарушила бы статус Швейцарии как нейтральной страны.
Компания Ruag хотела продать неисправные танки Leopard 1 компании Rheinmetall, которая планировала отремонтировать их и отправить в Украину, но в июне власти Швейцарии забраковали сделку.
Также будет рассмотрена необходимость реформирования отношений между компанией и правительством Швейцарии.
- 27 апреля 2023 года компания Ruag AG подала заявку на продажу 96 непригодных к использованию танков Leopard 1A5. Танки, которые находились на хранении в Италии, предполагалось отремонтировать в Германии, а затем передать Украине.
- В конце июня федеральный совет Швейцарии отклонил запрос оборонной компании Ruag на продажу Украине через Германию 96 танков Leopard 1A5.
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