Швейцарія розслідує невдалу спробу продати танки Leopard 1, призначених для ЗСУ

Швейцарія має намір провести розслідування щодо державного виробника зброї Ruag після невдалої спроби продати майже сотню танків, призначених для української армії. Про це повідомляється на сайті швейцарського уряду.

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За даними видання, Міноборони Швейцарії звернулося до зовнішніх аудиторів з вимогою розслідувати спірну угоду з німецькою компанією Rheinmetall, яка, зрештою, була заблокована на тій підставі, що вона порушила б статус Швейцарії як нейтральної країни.

Компанія Ruag хотіла продати несправні танки Leopard 1 компанії Rheinmetall, яка планувала відремонтувати їх і відправити в Україну, але в червні влада Швейцарії забракувала угоду.

Також буде розглянуто необхідність реформування відносин між компанією та урядом Швейцарії.

27 квітня 2023 року компанія Ruag AG подала заявку на продаж 96 непридатних для використання танків Leopard 1A5. Танки, які перебували на зберіганні в Італії, планувалося відремонтувати у Німеччині, а потім передати Україні.

Наприкінці червня федеральна рада Швейцарії відхилила запит оборонної компанії Ruag на продаж Україні через Німеччину 96 танків Leopard 1A5.

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