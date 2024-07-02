Си Цзиньпин едет в Казахстан на саммит Шанхайской организации сотрудничества – будет Путин

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш также должен приехать на саммите ШОС

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Президент Китая Си Цзиньпин приедет с государственным визитом в Казахстан и примет участие в 24-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Также там будет российский диктатор Владимир Путин, сообщает Министерство иностранных дел Китая.

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Саммит состоится 3-4 июля в Астане под председательством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Как сообщила миссия ООН в Казахстане, генсекретарь организации Антониу Гутерриш также должен приехать на саммите ШОС.

После поездки на ШОС Си Цзиньпин отправится с официальным визитом в Таджикистан и увидится с президентом страны Эмомали Рахмоном, отметило ведомство.

СПРАВКА ШОС – межправительственная организация, которую образовали Китай и РФ в 2001 году в г. Шанхай.



В организацию входят девять стран-членов – Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. ШОС – межправительственная организация, которую образовали Китай и РФ в 2001 году в г. Шанхай.В организацию входят девять стран-членов – Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В июле 2023 года лидер Китая и российский диктатор участвовали в виртуальном саммите ШОС, на котором обсуждали, помимо прочего, вступление в организацию Ирана и Беларуси.

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