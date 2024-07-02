Сі Цзіньпін їде в Казахстан на саміт Шанхайської організації співробітництва – там буде й Путін

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш також має приїхати на саміті ШОС

Сі Цзіньпін та Володимир Путін. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Президент Китаю Сі Цзіньпін приїде з державним візитом у Казахстан і візьме участь у 24-му засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Також там буде російський диктатор Володимир Путін, повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю.

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Саміт відбудеться 3-4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва.

Як повідомила місія ООН у Казахстані, генсекретар організації Антоніу Гутерреш також має приїхати на саміті ШОС.

Після поїздки на ШОС Сі Цзіньпін вирушить з офіційним візитом до Таджикистану та побачиться з президентом країни Емомалі Рахмоном, зазначило відомство.

ДОВІДКА ШОС – міжурядова організація, яку утворили Китай та РФ 2001 року в м. Шанхай.



До організації входять дев'ять країн-членів – Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан. ШОС – міжурядова організація, яку утворили Китай та РФ 2001 року в м. Шанхай.До організації входять дев'ять країн-членів – Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

У липні 2023 року лідер Китаю та російський диктатор брали участь у віртуальному саміті ШОС, на якому обговорювали, крім іншого, вступ до організації Ірану та Білорусі.

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