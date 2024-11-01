Сибига: Одна из стран готова стать государством-покровителем для украинцев в России
Одна из стран заявила о готовности стать государством-покровителем для помощи находящимся в России украинцам в соответствии с Женевскими конвенциями. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"На министерской конференции на этой неделе в Канаде одна из стран выразила готовность стать государством-покровителем по Женевским конвенциям для помощи украинцам в России. Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным", – сказал он, не уточнив, о какой стране идет речь.
Роль государства-покровителя предусматривает защиту прав и интересов украинцев в ситуациях, где их родное государство не может сделать это напрямую.
- 30-31 октября в Монреале состоялась конференция по гуманитарным аспектам "формулы мира", которая собрала представителей более 70 стран и международных организаций. Это была девятая и окончательная встреча такого формата, которая проводилась с августа по итогам первого Саммита мира.
- Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на конференции заявила, что ее страна пытается убедить другие страны в необходимости предоставить Украине разрешение на удары дальнобойным оружием по целям на российской территории.