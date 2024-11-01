Сибіга: Одна з країн готова стати державою-покровителькою для допомоги українцям в Росії

Роль держави-покровительки передбачає захист прав і інтересів українців у ситуаціях, де їхня рідна держава не може це зробити напряму

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Одна з країн заявила про готовність стати державою-покровителькою для допомоги українцям, які перебувають у Росії, відповідно до Женевських конвенцій. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"На міністерській конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителькою за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", – сказав він, не уточнивши, про яку країну йдеться.

Роль держави-покровительки передбачає захист прав і інтересів українців у ситуаціях, де їхня рідна держава не може це зробити напряму.