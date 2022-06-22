"Сильный поступок". В Украине отреагировали на выход главы МИД Италии из своей партии
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение своего итальянского коллеги Луиджи Ди Майо выйти из собственной партии Движение пяти звезд (M5S) ради поддержки Украины. Об этом Кулеба написал в Twitter.
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Украинский министр поблагодарил главу МИД Италии "за его порядочность".
"Италия выбрала правильную сторону истории, ведь поддержка Украины – это единственный способ приблизить мир к Европе. Отказ Украине в поддержке только побудил бы Россию продолжать войну и расширять ее за пределы нашего государства", – считает Кулеба.
На решение Луиджи Ди Майо также отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он назвал это "сильным поступком" политика, который понимает масштабы сегодняшних вызовов для Европы, и заявил, что каждый политик сегодня делает выбор, как войти в мировые учебники истории.
"Политика Италии – дело Италии. Но мы всегда будем благодарны каждому, кто выбрал сторону добра – Украины", – добавил Подоляк.
- 19 июня глава МИД Италии обвинил свою собственную партию Движение пяти звезд (M5S) в саботаже поддержки Украины.
- 21 июня он заявил, что покидает свою партию, чтобы сформировать новую парламентскую группу, поддерживающую правительство премьер-министра Марио Драги, ради помощи Украине в войне против России.
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