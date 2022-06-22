UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Сильный поступок". В Украине отреагировали на выход главы МИД Италии из своей партии

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 16:27
Луиджи Ди Майо (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение своего итальянского коллеги Луиджи Ди Майо выйти из собственной партии Движение пяти звезд (M5S) ради поддержки Украины. Об этом Кулеба написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украинский министр поблагодарил главу МИД Италии "за его порядочность".

"Италия выбрала правильную сторону истории, ведь поддержка Украины – это единственный способ приблизить мир к Европе. Отказ Украине в поддержке только побудил бы Россию продолжать войну и расширять ее за пределы нашего государства", – считает Кулеба.

На решение Луиджи Ди Майо также отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он назвал это "сильным поступком" политика, который понимает масштабы сегодняшних вызовов для Европы, и заявил, что каждый политик сегодня делает выбор, как войти в мировые учебники истории.

"Политика Италии – дело Италии. Но мы всегда будем благодарны каждому, кто выбрал сторону добра – Украины", – добавил Подоляк.

  • 19 июня глава МИД Италии обвинил свою собственную партию Движение пяти звезд (M5S) в саботаже поддержки Украины.
  • 21 июня он заявил, что покидает свою партию, чтобы сформировать новую парламентскую группу, поддерживающую правительство премьер-министра Марио Драги, ради помощи Украине в войне против России. 
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД италия дмитрий кулеба михаил подоляк Луиджи ди Майо
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 