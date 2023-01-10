Российский катер на Днепре был подбит в плавнях Днепра под Херсоном – военные

Силы обороны Таврийского направления поразили из артиллерии российский катер на Днепре. Об этом в комментарии Украинской правде сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Евгений Ерин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение произведено артиллерийскими средствами", – сказал он.

Сегодня Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки подбили корабль или катер российских оккупантов. Больше информации там пообещали предоставить после уточнения.

LIGA.net пыталась подтвердить информацию в ОК "Юг", но там не смогли предоставить дополнительных данных.

Читайте также: Наводил ракеты на ТЭС и охотился за ПВО. СБУ задержала российского агента в Днепре: видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.