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Российский катер на Днепре был подбит в плавнях Днепра под Херсоном – военные

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 12:03
Российский катер на Днепре был подбит в плавнях Днепра под Херсоном – военные - Фото
Евгений Ерин (скриншот с видео)

Силы обороны Таврийского направления поразили из артиллерии российский катер на Днепре. Об этом в комментарии Украинской правде сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Евгений Ерин.

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"Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый, поражение произведено артиллерийскими средствами", – сказал он.

Российский катер на Днепре был подбит в плавнях Днепра под Херсоном – военные

Сегодня Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки подбили корабль или катер российских оккупантов. Больше информации там пообещали предоставить после уточнения.

LIGA.net пыталась подтвердить информацию в ОК "Юг", но там не смогли предоставить дополнительных данных.

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Вадим Ребрина
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