Защитники Украины подбили корабль или катер оккупантов
10.01.2023, 09:27
ВСУ и ВМС (Фото: ОП)
Украинские военные за прошедшие сутки подбили корабль или катер российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Больше информации там пообещали предоставить после уточнения.
Всего за минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 710 российских оккупантов, четыре танка, семь боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, четыре БПЛА и восемь единиц автомобильной техники.
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