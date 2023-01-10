Защитники Украины подбили корабль или катер оккупантов

Украинские военные за прошедшие сутки подбили корабль или катер российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Больше информации там пообещали предоставить после уточнения.

Всего за минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 710 российских оккупантов, четыре танка, семь боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, четыре БПЛА и восемь единиц автомобильной техники.

Читайте также: Армия России проводит мобилизацию на Донбассе и терпит потери под Херсоном – сводка







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.