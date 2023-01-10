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Защитники Украины подбили корабль или катер оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 09:27
Защитники Украины подбили корабль или катер оккупантов - Фото
ВСУ и ВМС (Фото: ОП)

Украинские военные за прошедшие сутки подбили корабль или катер российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Больше информации там пообещали предоставить после уточнения.

Всего за минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 710 российских оккупантов, четыре танка, семь боевых бронированных машин, четыре артиллерийские системы, четыре БПЛА и восемь единиц автомобильной техники.

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Вадим Ребрина
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война флот генштаб
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