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Силы обороны поразили 5 пунктов управления и 15 районов сосредоточения оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 19:06
Силы обороны поразили 5 пунктов управления и 15 районов сосредоточения оккупантов - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение семи районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и трех позиций зенитных ракетных комплексов. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25 и 5 БпЛА разного типа.

Ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, до 15 районов сосредоточения живой силы и техники противника, две позиции противовоздушной обороны и три склада с боеприпасами. Потери уточняются.

  • По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 27 сентября украинские силы уничтожили 261 самолет и 224 вертолета россиян.

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Вадим Ребрина
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ВСУ пво генштаб су-25
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