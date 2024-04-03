Силы обороны сбили четыре "шахеда" и ликвидировали батальон оккупантов
Силы обороны ликвидировали 710 российских оккупантов, уничтожили 30 артиллерийских систем и сбили четыре дрона-камикадзе. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери России на 3 апреля 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава – около 444 370 (+710);
- танков ‒ 7009 (+11);
- артиллерийских систем – 11 142 (+30);
- РСЗО – 1025 (+2);
- средств ПВО – 745 (+1);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8796 (+17);
- крылатых ракет – 2059 (+1);
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 813 (+30);
- специальной техники – 1838 (+6).
Кроме того, в ночь на 3 апреля Россия атаковала Украину четырьмя "шахедами". Воздушные силы сообщили, что все вражеские беспилотники были сбиты в пределах Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областей.
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