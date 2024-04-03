Силы обороны сбили четыре "шахеда" и ликвидировали батальон оккупантов

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ликвидировали 710 российских оккупантов, уничтожили 30 артиллерийских систем и сбили четыре дрона-камикадзе. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Общие боевые потери России на 3 апреля 2024 года ориентировочно составили:

- личного состава – около 444 370 (+710);

- танков ‒ 7009 (+11);

– боевых бронированных машин – 13 368 (+18);

- артиллерийских систем – 11 142 (+30);

- РСЗО – 1025 (+2);

- средств ПВО – 745 (+1);

- самолетов – 347 (+0);

- вертолетов – 325 (+0);

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 8796 (+17);

- крылатых ракет – 2059 (+1);

- кораблей/катеров ‒ 26 (+0);

- подводных лодок – 1 (+0);

- автомобильной техники и автоцистерн – 14 813 (+30);

- специальной техники – 1838 (+6).

Кроме того, в ночь на 3 апреля Россия атаковала Украину четырьмя "шахедами". Воздушные силы сообщили, что все вражеские беспилотники были сбиты в пределах Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областей.

Фото: Генштаб

Читайте также: Третья штурмовая назвала потери, нанесенные РФ под Авдеевкой за месяц, – 2829 убитых и раненых