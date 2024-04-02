Третя штурмова назвала втрати, яких завдала РФ під Авдіївкою за місяць, – 2829 вбитих і поранених

Ілюстративне фото: 3 ОШБр

Третя штурмова бригада озвучила втрати, котрих вона завдала російським загарбникам на Авдіївському напрямку впродовж березня - 2829 вбитих і поранених окупантів, також знищили 23 одиниці бронетехніки та 13 складів боєкомплекту.

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"Впродовж березня бійці Третьої штурмової безперервно нищили, палили техніку та стирали сили росіян об міцну оборону наших підрозділів", – йдеться у повідомленні.

Місяць боїв під Авдіївкою коштував окупантам втрат, які за кількістю вже дорівнюють повноцінній бригаді Збройних сил РФ, зауважують у бригаді.

3 ОШБр наводить втрати, яких завдала росіянам:

→ 1033 ліквідовані та 1796 поранених загарбників;

→ вісім знищених й 11 уражених танків;

→ 15 знищених та вісім уражених бойових броньованих машин;

→ 34 знищених й дев'ять уражених одиниць автотехніки;

→ 14 знищених та 26 уражених мінометів й одиниць артилерії;

→ шість знищених та 453 уражених безпілотників;

→ 13 знищених складів БК;

→ шість знищених та три уражених станкових протитанкових гранатомети, автоматичних гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

"Наші бійці позбавили противника батальйонного командно-спостережного пункту, чисельної техніки, танків, БМП й важкого озброєння. З [засобів] радіоелектронної боротьби посадили декілька сотень дронів FPV і знищили новітні ворожі БПЛА", – пояснили у бригаді.

Інфографіка: 3 ОШБр

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

28 лютого Третя окрема штурмова бригада повідомила, що вибила російських загарбників, які напередодні накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли до неї.

13 березня 3 ОШБр завдала "критичної поразки" окупантам на рівні полку, проте кількісно переважні сили РФ не відступають, і ситуація залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів і не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.

22 березня командир бригади зазначив, що Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

31 березня у бригаді повідомили, що Авдіївський напрямок залишається основним для наступу російських окупаційних військ, там залучено кілька дивізій ворога.

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