Третя штурмова назвала втрати, яких завдала РФ під Авдіївкою за місяць, – 2829 вбитих і поранених
Третя штурмова бригада озвучила втрати, котрих вона завдала російським загарбникам на Авдіївському напрямку впродовж березня - 2829 вбитих і поранених окупантів, також знищили 23 одиниці бронетехніки та 13 складів боєкомплекту.
"Впродовж березня бійці Третьої штурмової безперервно нищили, палили техніку та стирали сили росіян об міцну оборону наших підрозділів", – йдеться у повідомленні.
Місяць боїв під Авдіївкою коштував окупантам втрат, які за кількістю вже дорівнюють повноцінній бригаді Збройних сил РФ, зауважують у бригаді.
3 ОШБр наводить втрати, яких завдала росіянам:
→ 1033 ліквідовані та 1796 поранених загарбників;
→ вісім знищених й 11 уражених танків;
→ 15 знищених та вісім уражених бойових броньованих машин;
→ 34 знищених й дев'ять уражених одиниць автотехніки;
→ 14 знищених та 26 уражених мінометів й одиниць артилерії;
→ шість знищених та 453 уражених безпілотників;
→ 13 знищених складів БК;
→ шість знищених та три уражених станкових протитанкових гранатомети, автоматичних гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.
"Наші бійці позбавили противника батальйонного командно-спостережного пункту, чисельної техніки, танків, БМП й важкого озброєння. З [засобів] радіоелектронної боротьби посадили декілька сотень дронів FPV і знищили новітні ворожі БПЛА", – пояснили у бригаді.
- 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.
- 28 лютого Третя окрема штурмова бригада повідомила, що вибила російських загарбників, які напередодні накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та увійшли до неї.
- 13 березня 3 ОШБр завдала "критичної поразки" окупантам на рівні полку, проте кількісно переважні сили РФ не відступають, і ситуація залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів і не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.
- 22 березня командир бригади зазначив, що Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".
- 31 березня у бригаді повідомили, що Авдіївський напрямок залишається основним для наступу російських окупаційних військ, там залучено кілька дивізій ворога.
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