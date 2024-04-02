3 ОШБр назвала потери, нанесенные РФ под Авдеевкой за месяц, – 2829 убитых и раненых

Лишили противника батальонного командно-наблюдательного пункта, многочисленной техники, танков, БМП и тяжелого вооружения, отмечают в бригаде

Иллюстративное фото: 3 ОШБр

Третья штурмовая бригада озвучила потери, которые нанесла российским захватчикам на Авдеевском направлении в течение марта, – 2829 убитых и раненых оккупантов, также уничтожили 23 единицы бронетехники и 13 складов боекомплекта.

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"В течение марта бойцы Третьей штурмовой непрерывно уничтожали, жгли технику и стирали силы россиян о крепкую оборону наших подразделений", – говорится в сообщении.

Месяц боев под Авдеевкой стоил оккупантам потерь, которые по количеству уже равны полноценной бригаде Вооруженных сил РФ, отмечают в бригаде.

3 ОШБр приводит потери, которые нанесла россиянам:

→ 1033 ликвидированных и 1796 раненых захватчиков;

→ восемь уничтоженных и 11 пораженных танков;

→ 15 уничтоженных и восемь пораженных боевых бронированных машин;

→ 34 уничтоженных и девять пораженных единиц автотехники;

→ 14 уничтоженных и 26 пораженных минометов и единиц артиллерии;

→ шесть уничтоженных и 453 пораженных беспилотника;

→ 13 уничтоженных складов БК;

→ шесть уничтоженных и три пораженных станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

"Наши бойцы лишили противника батальонного командно-наблюдательного пункта, многочисленной техники, танков, БМП и тяжелого вооружения. Из [средств] радиоэлектронной борьбы посадили несколько сотен дронов FPV и уничтожили новейшие вражеские БПЛА", – пояснили в бригаде.

Инфографика: 3 ОШБр

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили с Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

28 февраля Третья отдельная штурмовая бригада сообщила, что выбила российских захватчиков, которые накануне накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в нее.

13 марта 3 ОШБр нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и ситуация остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.

22 марта командир бригады отметил, что Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

31 марта в бригаде сообщили, что Авдеевское направление остается основным для наступления российских оккупационных войск, там привлечены несколько дивизий врага.

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