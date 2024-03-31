3 ОШБр: В районі Авдіївки Росія воює не бригадами, а дивізіями. Це – основний напрямок

Максим Кухарчук заявив, що від початку Авдіївської кампанії ворог втратив на цьому напрямку близько 10 000 осіб

Фото: Генштаб ЗСУ

Авдіївський напрямок залишається основним для наступу російських окупаційних військ, там залучено кілька дивізій ворога. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.

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"На цьому напрямку противник зосереджує не одну і не дві бригади, а саме армію, яка складається з декількох дивізій", – сказав він.

За словами Кухарчука, хоч просування противника зараз і вдалося стабілізувати, це не означає, що його зупинено повністю.

"Якщо ми говоримо про просування ворога по територіях, то вони мають певний успіх. Якщо про співвідношення втрат до кількості взятих територій, то це не співвідноситься ні з військовою наукою, ні зі здоровим глуздом", – розповів військовий.

Від початку Авдіївської кампанії Росія втратила на цьому напрямку понад 10 000 особового складу, додав Кухарчук.

13 березня 2024 року головком ЗСУ Сирський заявив, що ситуація на Східному фронті залишається складною, загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Водночас активність росіян на інших ділянках фронту "помітно знизилася".

Того ж дня на Авдіївському напрямку третя штурмова бригада завдала "критичної поразки" окупантам на рівні полку, проте кількісно переважаючі сили РФ не відступають, і ситуація залишається "надскладною". Водночас бійці продовжують "стирати" піхоту окупантів і не дозволяють РФ здійснити прорив углиб оборони України.

Білецький говорив, що Авдіївський напрямок є основним для наступу російських окупаційних військ, загарбники стали воювати "на порядок ресурсніше".

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