3 ОШБр: В районе Авдеевки Россия воюет не бригадами, а дивизиями

Максим Кухарчук заявил, что с начала Авдеевской кампании враг потерял в этом направлении около 10 000 человек

Фото: Генштаб ВСУ

Авдеевское направление остается основным для наступления российских оккупационных войск, там воюют несколько дивизий врага. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

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"На этом направлении противник сосредотачивает не одну и не две бригады, а именно армию, состоящую из нескольких дивизий", – сказал он.

По словам Кухарчука, хотя продвижение противника сейчас и удалось стабилизировать, это не значит, что он остановлен полностью.

"Если мы говорим о продвижении врага по территориям, то они преуспевают. Если о соотношении потерь к количеству взятых территорий, то это не соотносится ни с военной наукой, ни со здравым смыслом", – рассказал военный.

С начала Авдеевской кампании Россия потеряла в этом направлении более 10 000 личного состава, добавил Кухарчук.

13 марта 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

В тот же день на Авдеевском направлении третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и ситуация остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.

Белецкий говорил, что Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".

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