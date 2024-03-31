3 ОШБр: В районе Авдеевки Россия воюет не бригадами, а дивизиями
Авдеевское направление остается основным для наступления российских оккупационных войск, там воюют несколько дивизий врага. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.
"На этом направлении противник сосредотачивает не одну и не две бригады, а именно армию, состоящую из нескольких дивизий", – сказал он.
По словам Кухарчука, хотя продвижение противника сейчас и удалось стабилизировать, это не значит, что он остановлен полностью.
"Если мы говорим о продвижении врага по территориям, то они преуспевают. Если о соотношении потерь к количеству взятых территорий, то это не соотносится ни с военной наукой, ни со здравым смыслом", – рассказал военный.
С начала Авдеевской кампании Россия потеряла в этом направлении более 10 000 личного состава, добавил Кухарчук.
- 13 марта 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время, активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".
- В тот же день на Авдеевском направлении третья штурмовая бригада нанесла "критическое поражение" оккупантам на уровне полка, однако количественно превосходящие силы РФ не отступают, и ситуация остается "сверхсложной". В то же время бойцы продолжают "стирать" пехоту оккупантов и не позволяют РФ совершить прорыв вглубь обороны Украины.
- Белецкий говорил, что Авдеевское направление является основным для наступления российских оккупационных войск, захватчики стали воевать "на порядок ресурснее".
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