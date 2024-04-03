Сили оборони збили чотири "шахеди" та ліквідували батальйон окупантів

З початку повномасштабної війни Сили оборони ліквідували 444 370 російських загарбників

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували 710 російських окупантів, знищили 30 артилерійських систем та збили чотири дрони-камікадзе. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Загальні бойові втрати Росії на 3 квітня 2024 року орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 444 370 (+710);

- танків ‒ 7009 (+11);

- бойових броньованих машин ‒ 13 368 (+18);

- артилерійських систем – 11 142 (+30);

- РСЗВ – 1025 (+2);

- засобів ППО ‒ 745 (+1);

- літаків – 347 (+0);

- гелікоптерів – 325 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17);

- крилатих ракет ‒ 2059 (+1);

- кораблів/катерів ‒ 26 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 813 (+30);

- спеціальної техніки ‒ 1838 (+6).

Крім того, в ніч проти 3 квітня Росія атакувала Україну чотирма "шахедами". Повітряні сили повідомили, що всі ворожі безпілотники було збито в межах Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Фото: Генштаб

Читайте також: Третя штурмова назвала втрати, яких завдала РФ під Авдіївкою за місяць, – 2829 вбитих і поранених