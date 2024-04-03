Сили оборони збили чотири "шахеди" та ліквідували батальйон окупантів
Сили оборони ліквідували 710 російських окупантів, знищили 30 артилерійських систем та збили чотири дрони-камікадзе. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 3 квітня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 444 370 (+710);
- танків ‒ 7009 (+11);
- артилерійських систем – 11 142 (+30);
- РСЗВ – 1025 (+2);
- засобів ППО ‒ 745 (+1);
- літаків – 347 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17);
- крилатих ракет ‒ 2059 (+1);
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 813 (+30);
- спеціальної техніки ‒ 1838 (+6).
Крім того, в ніч проти 3 квітня Росія атакувала Україну чотирма "шахедами". Повітряні сили повідомили, що всі ворожі безпілотники було збито в межах Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської та Черкаської областей.
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