Силы обороны уничтожили российские самолет Су-25, вертолет Ка-52 и два Орлана-10 – Генштаб

Сегодня, 25 января, Силы обороны уничтожили российские самолет Су-25, вертолет Ка-52 и два беспилотника типа Орлан-10. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.

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Как отмечается, оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении, несут многочисленные потери.

На Лиманском и Авдеевском направлениях россияне безуспешно пытались наступать, все их атаки отражены.

На других направлениях оккупанты обороняются, сообщили в Генштабе.

Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям российских зенитно-ракетных комплексов.

Силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и два БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов противника.

Сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сберечь жизни личного состава.

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Наталія Медведєва

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