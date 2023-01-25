Силы обороны уничтожили российские самолет Су-25, вертолет Ка-52 и два Орлана-10 – Генштаб
Сегодня, 25 января, Силы обороны уничтожили российские самолет Су-25, вертолет Ка-52 и два беспилотника типа Орлан-10. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.
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Как отмечается, оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении, несут многочисленные потери.
На Лиманском и Авдеевском направлениях россияне безуспешно пытались наступать, все их атаки отражены.
На других направлениях оккупанты обороняются, сообщили в Генштабе.
Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и два удара по позициям российских зенитно-ракетных комплексов.
Силы обороны Украины уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и два БпЛА типа "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов противника.
- Сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ отошли из Соледара на Бахмутском направлении, чтобы сберечь жизни личного состава.
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