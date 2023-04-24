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Силы обороны зачищают артиллерией передовую полосу на левом берегу Днепра – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 23:38
Силы обороны зачищают артиллерией передовую полосу на левом берегу Днепра – спикер ВСУ - Фото
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)

Силы обороны ведут работу по зачистке средствами артиллерии передовой полосы на левом берегу Днепра временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, последние трое суток украинские войска достигли мощных результатов боевой работы. 

"От 13 до 22 единиц техники нам удается попадать и уничтожать – артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства противовоздушной обороны врага", – рассказала она.

Спикер ОК "Юг" добавила, что пока работа по зачистке передовой полосы на левом берегу Днепра ведется в контрбатарейном режиме.

Наталія Медведєва
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Херсонская область Наталья Гуменюк война
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