Силы обороны зачищают артиллерией передовую полосу на левом берегу Днепра – спикер ВСУ

Силы обороны ведут работу по зачистке средствами артиллерии передовой полосы на левом берегу Днепра временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, последние трое суток украинские войска достигли мощных результатов боевой работы.

"От 13 до 22 единиц техники нам удается попадать и уничтожать – артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства противовоздушной обороны врага", – рассказала она.

Спикер ОК "Юг" добавила, что пока работа по зачистке передовой полосы на левом берегу Днепра ведется в контрбатарейном режиме.

18 апреля Гуменюк заявила, что оккупанты на левобережье Херсонской области готовятся к "очередному жесту".

Утром в ВСУ прокомментировали слухи о высадке на левобережье Херсона – посоветовали набраться терпения.

Наталія Медведєва

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