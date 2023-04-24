Силы обороны зачищают артиллерией передовую полосу на левом берегу Днепра – спикер ВСУ
24.04.2023, 23:38
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)
Силы обороны ведут работу по зачистке средствами артиллерии передовой полосы на левом берегу Днепра временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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По словам Гуменюк, последние трое суток украинские войска достигли мощных результатов боевой работы.
"От 13 до 22 единиц техники нам удается попадать и уничтожать – артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства противовоздушной обороны врага", – рассказала она.
Спикер ОК "Юг" добавила, что пока работа по зачистке передовой полосы на левом берегу Днепра ведется в контрбатарейном режиме.
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