Силы ООС отбили девять атак врага: уничтожено восемь танков, три самолета и 170 оккупантов

Силы Операции объединенных сил успешно отбили девять атак российских оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.

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В частности, украинские защитники уничтожили восемь танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.

Общие потери захватчиков составили около 170 человек.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10".

21 марта президент Владимир Зеленский заявил, что окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум. В том числе вопросы гарантий безопасности временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Вадим Ребрина

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