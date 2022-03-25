Силы ООС отбили девять атак врага: уничтожено восемь танков, три самолета и 170 оккупантов
25.03.2022, 22:46
Силы Операции объединенных сил успешно отбили девять атак российских оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает штаб ООС.
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В частности, украинские защитники уничтожили восемь танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.
Общие потери захватчиков составили около 170 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата противника типа "Орлан-10".
- 21 марта президент Владимир Зеленский заявил, что окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум. В том числе вопросы гарантий безопасности временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
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