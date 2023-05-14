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Силы ПВО ночью уничтожили 25 беспилотников и три крылатых ракеты

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 09:15
Силы ПВО ночью уничтожили 25 беспилотников и три крылатых ракеты - Фото
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Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 14 мая уничтожили 25 беспилотников и три крылатых ракеты, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Во время масштабной двойной атаки россияне атаковали Украину дронами Shahed-136/131 с разных направлений, ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море и крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

Украинским военным удалось сбить:

→ 18 ударных дронов типа Shahed-136/131;
→ один ударный БпЛА типа "Ланцет";
→ два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";
→ еще четыре БпЛА, тип которых уточняется;
→ три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

Силы ПВО ночью уничтожили 25 беспилотников и три крылатых ракеты

Сколько ракет и дронов не удалось сбить, командование Воздушных сил не указывает.

В течение суток 13 мая и до начала суток 14 мая самолеты Воздушных сил ВСУ совершили до полусотни вылетов для поражения врага и прикрытия.

Андрей Водяный
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