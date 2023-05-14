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Россия утром ударила крылатыми ракетами по Тернопольской области

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 08:13
Россия утром ударила крылатыми ракетами по Тернопольской области - Фото
Архивное фото: Оперативный ВСУ

Утром 14 мая Россия нанесла ракетный удар по Тернопольской области, сообщил глава обладминистрации Владимир Труш.

"Во время второй воздушной тревоги враг снова атаковал гражданские объекты Тернопольской области. В 05:00 зафиксирован прилет крылатых ракет. Специалисты прибыли на место происшествия и зафиксировали разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов", – говорится в Telegram чиновника.

На месте прилета возник пожар.

По словам Труша, обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты, а также девять грузовых автомобилей.

Раненых в результате ракетного удара нет.

Чиновник попросил местных жителей не приближаться к поврежденным объектам.

Андрей Водяный
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войнаракетный удартернопольская областьВладимир Труш
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