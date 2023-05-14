Россия утром ударила крылатыми ракетами по Тернопольской области
14.05.2023, 08:13
Архивное фото: Оперативный ВСУ
Утром 14 мая Россия нанесла ракетный удар по Тернопольской области, сообщил глава обладминистрации Владимир Труш.
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"Во время второй воздушной тревоги враг снова атаковал гражданские объекты Тернопольской области. В 05:00 зафиксирован прилет крылатых ракет. Специалисты прибыли на место происшествия и зафиксировали разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов", – говорится в Telegram чиновника.
На месте прилета возник пожар.
По словам Труша, обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты, а также девять грузовых автомобилей.
Раненых в результате ракетного удара нет.
Чиновник попросил местных жителей не приближаться к поврежденным объектам.
- Поздно вечером 13 мая Россия нанесла воздушный удар по Тернополю. Было попадание по складам, два человека получили осколочные ранения и ожоги.
- Под утро 13 мая под Хмельницким прогремели мощные взрывы. До этого был атакован Николаев.
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