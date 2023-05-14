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Россия во второй раз за ночь нанесла воздушный удар по Украине

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 06:15
Россия во второй раз за ночь нанесла воздушный удар по Украине - Фото
Фото: НГУ

В воскресенье, 14 мая, по всей Украине объявлялась воздушная тревога – второй раз за ночь.

Сирены начали раздаваться после трех часов ночи. В Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака после этого появилось предупреждение, что к тревоге нужно относиться серьезно.

В пять утра он же сообщил, что по целям работает противовоздушная оборона.

Известно, что взрывы раздавались в Тернопольской области, об этом заявил глава местной обладминистрации Владимир Труш.

"На Тернопольщине слышны звуки взрывов. Будьте в укрытиях. Не публикуйте фото видео и не комментируйте направления", – заявил он в Telegram.

Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации, рассказал, что ночная тревога была связана с атакой "вероятно, крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления".

Возле Киева ракет не было.

Что касается предыдущей воздушной атаки, произошедшей поздно вечером, россияне запустили в сторону Киева дроны-разведчики.

"Скорее всего – для выявления позиций нашей ПВО. Все двигавшиеся в направлении Киева БПЛА были уничтожены на дальних подступах", – рассказал Попко.

  • 13 мая поздно вечером Россия нанесла воздушный удар по Тернополю. Кроме того, Харьков оказался под ударом из российских ЗРК С-300.
  • Под утро 13 мая под Хмельницким прогремели мощные взрывы. До этого был атакован Николаев.
  • Такими атаками Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления.
Андрей Водяный
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войнакиевракетный удартернопольская область
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