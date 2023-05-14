Россия во второй раз за ночь нанесла воздушный удар по Украине
В воскресенье, 14 мая, по всей Украине объявлялась воздушная тревога – второй раз за ночь.
В пять утра он же сообщил, что по целям работает противовоздушная оборона.
Известно, что взрывы раздавались в Тернопольской области, об этом заявил глава местной обладминистрации Владимир Труш.
"На Тернопольщине слышны звуки взрывов. Будьте в укрытиях. Не публикуйте фото видео и не комментируйте направления", – заявил он в Telegram.
Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации, рассказал, что ночная тревога была связана с атакой "вероятно, крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления".
Возле Киева ракет не было.
Что касается предыдущей воздушной атаки, произошедшей поздно вечером, россияне запустили в сторону Киева дроны-разведчики.
"Скорее всего – для выявления позиций нашей ПВО. Все двигавшиеся в направлении Киева БПЛА были уничтожены на дальних подступах", – рассказал Попко.
- 13 мая поздно вечером Россия нанесла воздушный удар по Тернополю. Кроме того, Харьков оказался под ударом из российских ЗРК С-300.
- Под утро 13 мая под Хмельницким прогремели мощные взрывы. До этого был атакован Николаев.
- Такими атаками Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления.
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