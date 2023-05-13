Россия второй раз за сутки атакует запад Украины: взрывы в Тернополе

Вечером 13 мая на фоне объявленной в подавляющем большинстве областей воздушной тревоги прозвучали взрывы в Тернополе. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в городе. Официального подтверждения этому пока нет.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

После 22:00 тревога начала расползаться по стране с юго-запада, в 22:12 глава ОП Ермак написал, что "тревогу не игнорируйте".

В 22:33 глава Житомирской ОВА Бунечко заявил, что это "угроза нанесения ракетного удара стратегической авиацией врага".

22:36. Взрывы в Тернополе.

Что стало причиной взрывов, приход ракеты/ракет или работа зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны, — на этот момент данных нет.

22:41. Мэр Тернополя Надал: "Я прошу вас оставаться в безопасном месте до отбоя. Не публикуйте фото и видео. Верим в ВСУ! Украина победит!"

22:49. "Просьба всем оставаться в укрытиях", пишут в Хмельницкой ОВА.

СПРАВКА. Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в мае 2023 года происходят на фоне подготовки Сил обороны к очередному контрнаступлению. Одной из самых больших проблем на май на фоне отказа США . Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в мае 2023 года происходят на фоне подготовки Сил обороны к очередному контрнаступлению. Одной из самых больших проблем на май на фоне отказа США передать F-16 с ракетами класса "воздух-воздух" являются корректируемые в полете авиабомбы РФ. Этими боеприпасами большой мощности враг все чаще " засыпает " прифронтовую 20-30-километровую полосу. ВСУ еще не нашли эффективное противоядие против этих КАБов. Украина настаивает, что только их наличие вместе с многими батареями современных ЗРК вдоль линии фронта/границы решит эту проблему.

Новость дополняется...

6 мая 2023 года ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot.

Ночью 8 мая в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.

Под утро 13 мая в Хмельницкой области во время воздушной тревоги и атаки дронами прогремели взрывы. До этого был атакован Николаев.

Такими атаками Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления.

Смотрите видео: Украина впервые показала кадры боевой работы немецкого ЗРК IRIS-T

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.