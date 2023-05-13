Россия второй раз за сутки атакует запад Украины: взрывы в Тернополе
Вечером 13 мая на фоне объявленной в подавляющем большинстве областей воздушной тревоги прозвучали взрывы в Тернополе. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в городе. Официального подтверждения этому пока нет.
После 22:00 тревога начала расползаться по стране с юго-запада, в 22:12 глава ОП Ермак написал, что "тревогу не игнорируйте".
В 22:33 глава Житомирской ОВА Бунечко заявил, что это "угроза нанесения ракетного удара стратегической авиацией врага".
22:36. Взрывы в Тернополе.
Что стало причиной взрывов, приход ракеты/ракет или работа зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны, — на этот момент данных нет.
22:41. Мэр Тернополя Надал: "Я прошу вас оставаться в безопасном месте до отбоя. Не публикуйте фото и видео. Верим в ВСУ! Украина победит!"
22:49. "Просьба всем оставаться в укрытиях", пишут в Хмельницкой ОВА.
Новость дополняется...
- 6 мая 2023 года ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot.
- Ночью 8 мая в небе над Киевской областью и столицей ПВО сбила 35 из 35 "шахедов". LIGA.net побывала в пострадавшем от атаки доме в Киеве и поговорила с жильцами.
- Под утро 13 мая в Хмельницкой области во время воздушной тревоги и атаки дронами прогремели взрывы. До этого был атакован Николаев.
- Такими атаками Россия пытается истощить потенциал ВСУ и сковать подготовку контрнаступления.
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