Силы ПВО обезвредили 161 российский дрон из 162

ПВО (Иллюстративное фото: Генштаб)

В ночь на 4 августа Россия атаковала Украину 162 дронами различных типов и аэробаллистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал". Только один вражеский БпЛА смог попасть, остальные – обезврежены, сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 11:30, по предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила средствами радиоэлектронной борьбы 161 вражеский дрон, в частности, "шахеды", на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание одного БпЛА, а также падение сбитых дронов или обломков на девяти локациях в Одесской и Киевской областях.

Военные не сообщили об уничтожении или попадании "Кинжала", однако в Хмельницкой области сообщили о повреждении части дорожного полотна в результате российской атаки.

"Кинжал" летел в сторону Староконстантинова.