Сили ППО знешкодили 161 російський дрон зі 162

ППО (Ілюстративне фото: Генштаб)

У ніч проти 4 серпня Росія атакувала Україну 162 дронами різних типів та аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал". Тільки один ворожий БпЛА зміг влучити, решта – знешкоджені, повідомили в Повітряних силах.

Станом на 11:30, за попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила засобами радіоелектронної боротьби 161 ворожий дрон, зокрема, "шахеди", на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання одного БпЛА, а також падіння збитих дронів або уламків на дев'яти локаціях в Одеській та Київській областях.

Військові не повідомили про збиття або влучання "Кинджала", проте на Хмельниччині заявили про пошкодження частини дорожнього полотна внаслідок російської атаки.

"Кинджал" летів в бік Старокостянтинова.