UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сингл Pink Floyd с вокалом Хлывнюка собрал 500 000 фунтов стерлингов для Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2022, 15:28
Сингл Pink Floyd с вокалом Хлывнюка собрал 500 000 фунтов стерлингов для Украины - Фото
Pink Floyd

Благотворительный сингл группы Pink Floyd "Hey, Hey, Rise Up", записанный с использованием вокала Андрея Хлывнюка из Boombox, собрал 500 000 фунтов стерлингов. Средства будут распределены среди гуманитарных организаций, помогающих Украине. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление группы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Pink Floyd выпустили песню в апреле этого года, чтобы помочь "облегчить страдания" людей в раздираемой войной стране.

Это была первая оригинальная запись, сделанная группой после альбома "The Division Bell" 1994 года. В ней участвуют Дэвид Гилмор и Ник Мейсон, а также давний соавтор и басист Pink Floyd Гай Пратт.

В заявлении группы говорится: "Pink Floyd хотели бы поблагодарить всех, кто поддержал "Hey, Hey, Rise Up".

Сингл собрал более 450 000 фунтов стерлингов. Дэвид Гилмор и Ник Мейсон добавили 50 000 фунтов стерлингов, чтобы довести эту сумму до 500 000.

Читайте также: Основатель Pink Floyd призвал Байдена "остановить войну", принудив Зеленского сдаться

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
андрей хлывнюк Pink Floyd
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 