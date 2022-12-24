Сингл Pink Floyd с вокалом Хлывнюка собрал 500 000 фунтов стерлингов для Украины

Благотворительный сингл группы Pink Floyd "Hey, Hey, Rise Up", записанный с использованием вокала Андрея Хлывнюка из Boombox, собрал 500 000 фунтов стерлингов. Средства будут распределены среди гуманитарных организаций, помогающих Украине. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление группы.

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Pink Floyd выпустили песню в апреле этого года, чтобы помочь "облегчить страдания" людей в раздираемой войной стране.

Это была первая оригинальная запись, сделанная группой после альбома "The Division Bell" 1994 года. В ней участвуют Дэвид Гилмор и Ник Мейсон, а также давний соавтор и басист Pink Floyd Гай Пратт.

В заявлении группы говорится: "Pink Floyd хотели бы поблагодарить всех, кто поддержал "Hey, Hey, Rise Up".

Сингл собрал более 450 000 фунтов стерлингов. Дэвид Гилмор и Ник Мейсон добавили 50 000 фунтов стерлингов, чтобы довести эту сумму до 500 000.

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Вадим Ребрина

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