Система бомбоубежищ вместит только 10% населения Украины – ГСЧС

На учете Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины находятся около 21 000 защитных сооружений, этого достаточно для обеспечения убежищем 10% населения. Об этом сказал на брифинге глава Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий, сообщает Укринформ.

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Говоря о поставленных в Украине на учет 21 000 укрытиях Витовецкий отметил, что "на первый взгляд, цифра большая, но этого достаточно для укрытия только около 10% населения".

Согласно его пояснениям, речь идет не о самых простых укрытиях (подвалах или цокольных помещениях), а о защитных сооружениях, которые обеспечивают надежную защиту.

24 мая в Верховной Раде зарегистрирован законопроект с требованиями к объектам гражданской обороны, в том числе в новостройках. 19 июня он был принят за основу и направлен для ускоренной доработки.

14 июля горсовет Киева увеличил бюджет на ремонт дорог, укрытий и восстановление разрушенного Россией жилья.

25 июля мэрия Харькова заявила, что начинает устанавливать бетонные укрытия у остановок общественного транспорта.

Сергей Бережной

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