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Система бомбоубежищ вместит только 10% населения Украины – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 08:56
Система бомбоубежищ вместит только 10% населения Украины – ГСЧС - Фото
Бомбоубежище (Фото - Денис Марченко)

На учете Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины находятся около 21 000 защитных сооружений, этого достаточно для обеспечения убежищем 10% населения. Об этом сказал на брифинге глава Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий, сообщает Укринформ.

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Говоря о поставленных в Украине на учет 21 000 укрытиях Витовецкий отметил, что "на первый взгляд, цифра большая, но этого достаточно для укрытия только около 10% населения".

Согласно его пояснениям, речь идет не о самых простых укрытиях (подвалах или цокольных помещениях), а о защитных сооружениях, которые обеспечивают надежную защиту. 

Сергей Бережной
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укрытия ГСЧС гражданская оборона бомбоубежище
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