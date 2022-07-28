Система бомбоубежищ вместит только 10% населения Украины – ГСЧС
28.07.2022, 08:56
Бомбоубежище (Фото - Денис Марченко)
На учете Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины находятся около 21 000 защитных сооружений, этого достаточно для обеспечения убежищем 10% населения. Об этом сказал на брифинге глава Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий, сообщает Укринформ.
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Говоря о поставленных в Украине на учет 21 000 укрытиях Витовецкий отметил, что "на первый взгляд, цифра большая, но этого достаточно для укрытия только около 10% населения".
Согласно его пояснениям, речь идет не о самых простых укрытиях (подвалах или цокольных помещениях), а о защитных сооружениях, которые обеспечивают надежную защиту.
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