Ситуация с венгерской стороной до сих пор не решена - Пристайко

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что он и министр обороны Андрей Загороднюк не смогут встретиться с партнерами Украины в Североатлантическом альянсе в этом году, поскольку "эти заседания все еще заблокированы венгерской стороной". Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя результаты вчерашнего заседания Украина-НАТО.

"В связи с тем, что до сих пор не решена ситуация с венгерской стороной, наши заседания на уровне президента, премьер-министра и министра были заблокированы. Ни я, ни Андрей Загороднюк не можем встретиться с нашими партнерами в Альянсе. В этом году мы не сможем встретиться, потому что эти заседания все еще заблокированы венгерской стороной", - сказал он.

Министр обороны Загороднюк добавил, что на прошлой неделе он был в Брюсселе на встрече министров стран НАТО. "Это та самая встреча, в которой наше участие блокировала Венгрия. Наша делегация там была как участник комиссии НАТО-Афганистан", - сказал он.