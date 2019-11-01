Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ситуация с венгерской стороной до сих пор не решена - Пристайко

Ситуация с венгерской стороной до сих пор не решена - Пристайко - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)
01.11.2019, 13:39

Ранее на эту ситуацию отреагировал Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что он и министр обороны Андрей Загороднюк не смогут встретиться с партнерами Украины в Североатлантическом альянсе в этом году, поскольку "эти заседания все еще заблокированы венгерской стороной". Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя результаты вчерашнего заседания Украина-НАТО.

"В связи с тем, что до сих пор не решена ситуация с венгерской стороной, наши заседания на уровне президента, премьер-министра и министра были заблокированы. Ни я, ни Андрей Загороднюк не можем встретиться с нашими партнерами в Альянсе. В этом году мы не сможем встретиться, потому что эти заседания все еще заблокированы венгерской стороной", - сказал он.

Министр обороны Загороднюк добавил, что на прошлой неделе он был в Брюсселе на встрече министров стран НАТО. "Это та самая встреча, в которой наше участие блокировала Венгрия. Наша делегация там была как участник комиссии НАТО-Афганистан", - сказал он.

Напишите нам
нато Венгрия йенс столтенберг вадим пристайко Андрей Загороднюк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 