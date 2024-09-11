Ситуация с водой в Киеве. КГГА: Ситуация в норме, а об ухудшении сообщим за сутки

Также с помощью UNICEF заказали активированные угли, чтобы преодолеть запах от воды в случае загрязнения

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Пока ситуация с водой в Киеве в норме, об ухудшении власти предупредят минимум за сутки – также в столице есть средства, чтобы преодолеть последствия загрязнения. Об этом во время брифинга сообщили директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук и председатель правления – генеральный директор Киевводоканала Олег Лысюк.

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По словам Ткачука, ситуация с водой в столице "полностью подконтрольна и в настоящее время не вызывает никаких беспокойств".

Специалисты с 14 августа начали получать информацию о техногенной аварии, которая произошла на территории РФ, связанной с выбросом химических веществ в реку Сейм – и с этого момента на уровне города собран и работает в круглосуточном режиме оперативный штаб, постоянно мониторящий и собирающий всю информацию от любых лабораторий и исследований качества воды в Десне и Днепре и в акватории на территории Киева.

Пока результаты анализов не вызывают беспокойства – специалистам известно, где находится пятно загрязнения, как оно двигается и где находится, а профильные ведомства имеют соответствующие поручения, отметил чиновник КГГА.

Лысюк сообщил, что идет сотрудничество с Агентством водных ресурсов, Министерством экологии и Санэпидемслужбой – и ежедневно у города есть все анализы, которые делают эти ведомства.

Также дважды в сутки проводятся анализы на Деснянской станции у водозабора в селе Пуховка и в Летках – это выше по течению, туда вода приходит где-то за сутки до водозабора, пояснил гендиректор водокалана.

Он отметил: сейчас в районе водозабора вода хорошего качества, и никаких опасений нет.

Также по данным чиновника, если загрязнение из Сейма перейдет на Десну, его удастся преодолеть имеющимися средствами, кроме ликвидации запахов от воды.

Однако для этого, с помощью UNICEF, водоканал уже заказал активированный уголь – и он поступит в столицу 13 сентября, отметил Лысюк.

В общем, сейчас специалисты видят, что идет развод воды – и поэтому пятно с загрязнением может и не дойти до Киева в том объеме, который мог бы вызвать переживание.

К тому же Лысак отметил, что дебит реки Днепр гораздо выше, чем дебит Десны – и потому даже если какая-то концентрация загрязнения дойдет до Днепра, то "она будет настолько разбавлена, что даже очистительные наши этого не почувствуют".

Ткачук добавил, что если это пятно подойдет к Киеву, то об этом будет известно минимум за сутки – и власти проинформируют население о дальнейших действиях.

СПРАВКА. Дебит – объем воды, которая поступает в источник водоснабжения из водоносного слоя земли за единицу времени. Дебит – объем воды, которая поступает в источник водоснабжения из водоносного слоя земли за единицу времени.

Во второй декаде августа появились сообщения о том, что в Сейме начался мор рыбы из-за яда, попавшего в реку на территории России.

27 августа Госрыбагенция Украины подтвердило, что источник загрязнения находится в России.

10 сентября LIGA.net в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что за время движения загрязнения из России по реке Сейм и дальше по Десне погибли почти 30 тонн рыбы. В настоящее время ведется комплексное наблюдение за состоянием воды в Десне.

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