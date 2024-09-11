Ситуація з водою в Києві. КМДА: Все в нормі, а про погіршення повідомимо за добу

Також з допомогою UNICEF замовили активоване вугілля, щоб подолати запах від води у разі забруднення

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Наразі ситуація з водою у Києві в нормі, про погіршення влада попередить мінімум за добу – також у столиці є засоби, щоб подолати наслідки забруднення. Про це під час брифінгу повідомили директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук та голова правління – генеральний директор Київводоканалу Олег Лисюк.

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За словами Ткачука, ситуація з водою у столиці "повністю підконтрольна і на цей час не викликає жодних занепокоєнь".

Спеціалісти з 14 серпня почали отримувати інформацію про техногенну аварію, яка сталася на території РФ, що пов'язана з викидом хімічних речовин в річку Сейм – і з цього моменту на рівні міста зібраний і працює у цілодобовому режимі оперативний штаб, який постійно моніторить і збирає всю інформацію від будь-яких лабораторій і досліджень щодо якості води у Десні й Дніпрі й в акваторії на території Києва.

Наразі результати аналізів не викликають занепокоєння – фахівцям відомо, де знаходиться пляма забруднення, як вона рухається і де наразі перебуває, а профільні відомства мають відповідні доручення, зазначив чиновник КМДА.

Лисюк повідомив, що триває співпраця з Агенством водних ресурсів, Міністерством екології та Санепідемслужбою – і щоденно у міста є всі аналізи, які роблять ці відомства.

Також двічі на добу проводяться аналізи на Деснянській станції біля водозабору у селі Пухівка та у Літках – це вище за течією, туди вода приходить десь за добу до водозабору, пояснив гендиректор водоканалу.

Він зауважив: наразі у районі водозабору вода гарної якості й жодних побоювань немає.

Також, за даними чиновника, якщо забруднення із Сейму перейде на Десну, то його вдасться подолати наявними засобами, окрім ліквідації запахів від води.

Проте для цього з допомогою UNICEF водоканал уже замовив активоване вугілля – і воно надійде до столиці 13 вересня, зазначив Лисюк.

Загалом зараз фахівці бачать, що є йде розбавлення води – і тому пляма із забрудненням може й не дійти до Києва у тому обсязі, який міг би викликати переживання.

До того ж Лисак зауважив, що дебіт річки Дніпро набагато вищий, ніж дебіт Десни – і тому навіть якщо якась концентрація забруднення дійде до Дніпра, то "вона буде настільки розбавлена, що навіть наші очисні цього не відчують".

Ткачук додав, що якщо ця пляма підійде до Києва, то про це буде відомо мінімум за добу – і влада поінформує населення щодо подальших дій.

ДОВІДКА Дебіт – об’єм води, яка надходить у джерело водопостачання з водоносного шару землі за одиницю часу. Дебіт – об’єм води, яка надходить у джерело водопостачання з водоносного шару землі за одиницю часу.

У другій декаді серпня з’явилися повідомлення про те, що в Сеймі почався мор риби через отруту, яка потрапила в річку на території Росії.

27 серпня Держрибагентство України підтвердило, що джерело забруднення міститься в Росії.

10 вересня LIGA.net у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що за час руху забруднення з Росії річкою Сейм і далі Десною загинуло майже 30 тонн риби. Наразі ведеться комплексне спостереження за станом води в Десні.

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