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Ситуация в Северодонецке. ВСУ контролируют треть города, идут уличные бои

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 20:47
Ситуация в Северодонецке. ВСУ контролируют треть города, идут уличные бои - Фото
Фото: EPA

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что по состоянию на воскресенье Вооруженные Силы Украины контролируют треть города. В Северодонецке идут уличные бои, сказал он в эфире единого телемарафона.

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"Ситуация кардинально не изменилась. Пока более трети города контролируют наши ВСУ, около двух третей занимают рашисты, к сожалению. Наши ребята крепко держат линию обороны, проводят определенные военные операции", — сказал Стрюк.

Из трех мостов, ведущих в Северодонецк, целым остается только один. Он находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в случае обвала последнего путепровода областной центр будет отрезан, но военные готовы к любому развитию событий.

"Военное руководство видит карту не только Лисичанска, оно видит всю картину войны, понимает силы, средства, резервы. Я почти каждый день задаю этот вопрос и слышу четкий ответ: все понимают сложность ситуации, но окружения не будет", — сказал Гайдай в эфире телеканала Украина 24.

Глава области подчеркнул, что войска в Северодонецке сдерживают большое количество российских войск и справляются с этим "даже не на 100%, а на 200%".

"Если их отвести, освободятся позиции, чтобы россияне поставили там свою артиллерию и обстреливали более плотно Лисичанск", — сказал он.

Гайдай рассказал также, что на заводе Азот в Северодонецке находится около 500 мирных жителей, из которых 40 – дети.

"Выйти пока не представляется возможным, потому что территория простреливается очень сильно. Если военным удается вывезти нескольких людей в сторону Лисичанска, то это удача и успех. Попробуем договориться о коридоре, но нам нужны железобетонные гарантии [от оккупантов], что мы можем вывезти людей", – сказал Гайдай.

Читайте также: Гайдай: Если Россия полностью захватит Луганскую область – это не конец, будем их гнать

Андрей Водяный
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война луганская область северодонецк Александр Стрюк Cергей Гайдай
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