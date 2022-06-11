Гайдай: Если Россия полностью захватит Луганскую область — это не конец, будем их гнать
Если российские войска полностью захватят Луганскую область, то это не станет концом войны. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью Забороне.
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"Это будет не конец войны, она будет продолжаться все равно. Будем и дальше останавливать их. Надеюсь, что дальше сможем их гнать. Как бы ни было больно, но на этом жизнь не заканчивается", — сказал Гайдай.
Также чиновник объяснил, что в первые дни полномасштабного вторжения России украинские войска оставили 70% территории Луганской области, так как наступление россиян шло не только со стороны временно оккупированных территорий, но и со стороны РФ.
"Если бы мы сделали линию обороны через всю область от Попасной до Мелового, то ее давно бы уже прорвали и, возможно, взяли бы наши войска в оперативное окружение. Поэтому решение построить оборону от Кременной через Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Золотое и Попасную было правильным. Война идет четвертый месяц, но Луганскую область они так и не прошли", — заявил глава Луганской ОВА.
- 11 июня Гайдай заявил, что российская пропаганда распространяет фейки о якобы блокировке завода "Азот" в Северодонецке, который удерживают ВСУ.
- Вчера Гайдай заявил, что армии РФ поставили новый дедлайн по захвату Северодонецка – 22 июня.
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