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Гайдай: Если Россия полностью захватит Луганскую область — это не конец, будем их гнать

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 16:11
Гайдай: Если Россия полностью захватит Луганскую область — это не конец, будем их гнать - Фото
Северодонецк (Фото: EPA)

Если российские войска полностью захватят Луганскую область, то это не станет концом войны. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью Забороне. 

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"Это будет не конец войны, она будет продолжаться все равно. Будем и дальше останавливать их. Надеюсь, что дальше сможем их гнать. Как бы ни было больно, но на этом жизнь не заканчивается", — сказал Гайдай. 

Также чиновник объяснил, что в первые дни полномасштабного вторжения России украинские войска оставили 70% территории Луганской области, так как наступление россиян шло не только со стороны временно оккупированных территорий, но и со стороны РФ. 

"Если бы мы сделали линию обороны через всю область от Попасной до Мелового, то ее давно бы уже прорвали и, возможно, взяли бы наши войска в оперативное окружение. Поэтому решение построить оборону от Кременной через Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Золотое и Попасную было правильным. Война идет четвертый месяц, но Луганскую область они так и не прошли", — заявил глава Луганской ОВА.

Читайте также: Много погибших. Украинские силы накрыли совещание оккупантов в Северодонецке – Гайдай

Дмитрий Гриниченко
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война луганская область северодонецк Сергей Гайдай
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