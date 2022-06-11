Гайдай: Если Россия полностью захватит Луганскую область — это не конец, будем их гнать

Если российские войска полностью захватят Луганскую область, то это не станет концом войны. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в интервью Забороне.

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"Это будет не конец войны, она будет продолжаться все равно. Будем и дальше останавливать их. Надеюсь, что дальше сможем их гнать. Как бы ни было больно, но на этом жизнь не заканчивается", — сказал Гайдай.

Также чиновник объяснил, что в первые дни полномасштабного вторжения России украинские войска оставили 70% территории Луганской области, так как наступление россиян шло не только со стороны временно оккупированных территорий, но и со стороны РФ.

"Если бы мы сделали линию обороны через всю область от Попасной до Мелового, то ее давно бы уже прорвали и, возможно, взяли бы наши войска в оперативное окружение. Поэтому решение построить оборону от Кременной через Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Золотое и Попасную было правильным. Война идет четвертый месяц, но Луганскую область они так и не прошли", — заявил глава Луганской ОВА.

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Дмитрий Гриниченко

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