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Россияне отрезают Северодонецк: разрушили второй мост. Завтра бросят все резервы – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 10:52
Россияне отрезают Северодонецк: разрушили второй мост. Завтра бросят все резервы – Гайдай - Фото
Иллюстративное фото: Telegram Гайдая

Российская армия разрушила второй мост между городами-спутниками Северодонецком и Лисичанском в Луганской области, продолжает мощно обстреливать третий. Об этом утром 12 июня сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда боеприпасы и усиление [для ВСУ]", – сказал он.

Гайдай предположил, что "сегодня-завтра они будут бросать все резервы", чтобы захватить весь город.

Помимо этого, добавил чиновник, оккупанты постоянно обстреливают территорию завода "Азот", бои идут на окрестных улицах. Захватчики также приближаются к пгт Врубовка между Лисичанском и оккупированной Попасной, добавил он.

Гайдай напомнил, что сегодня бесплатный эвакуационный поезд Покровск – Днепр – Львов ожидается по расписанию в 16:30.

Читайте также: Гайдай: Если Россия полностью захватит Луганскую область это не конец, будем их гнать

Евгений Пилипенко
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война северодонецк лисичанск Врубовка мост
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