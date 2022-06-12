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Украинские силы отбили два наступления и штурм армии России под Бахмутом – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2022, 07:48
Украинские силы отбили два наступления и штурм армии России под Бахмутом – Генштаб ВСУ - Фото
Украинский танк (фото - ЕРА)

Армия России безуспешно ведет штурм в Северодонецке, провалила с потерями два наступления и штурм под Бахмутом. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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По оценке Генштаба, за сутки армия РФ потеряла 10 танков, 16 бронемашин, семь БПЛА, более 10 единиц автомобильной техники и до 150 военных. Ситуация по направлениям:

Слобожанское

Харьковское направление – без существенных изменений, армия РФ обстреливает украинские силы для их сковывания, бьет по гражданской инфраструктуре, нанесла авиаудар в районе Мосьпанового. Славянское – враг ведет систематические артиллерийские обстрелы, пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются.

Донбасс

Лиманское направление – РФ активных боевых действий не вела, проводит перегруппировку, увеличила интенсивность артиллерийского огня. Северодонецкое – оккупанты ведут штурмовые действия в Северодонецке, идут бои в районе Тошковки.

Бахмутское – украинские военные отбили наступление в районе Врубовки, в районе Николаевки армия РФ при попытке наступления получила решительный отпор и отошла. В районе Василевки россияне пытались вести штурм, но понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Также россияне бьют из артиллерии, минометов, нанесли авиаудар неподалеку Покровского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел, обстреливал гражданскую инфраструктуру, на отдельных направлениях разворачивает дополнительные подразделения.

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Украинские силы отбили два наступления и штурм армии России под Бахмутом – Генштаб ВСУ

Южнобугское

Армия РФ вела оборону, обстреливала украинские подразделения из артиллерии, минометов и РСЗО, пыталась вести контрбатарейную борьбу, обстреливала населенные пункты.

Север

Беларуские войска в приграничных районах обустраивают пункты пропуска, разворачивают дополнительные средства РЭБ. Российские войска через границу обстреливали украинские силы и приграничные населенные пункты.

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ВСУ Донбасс северодонецк наступление бахмут штурм армия рф генштаб
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